Германия обвиняет Москву в нежелании принимать факты по делу Навального

Германия обвиняет Москву в нежелании принимать факты по делу Навального
Алексей Навальный. Фото: instagram

В стране ждут объяснений произошедшему.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что российская сторона до сих пор никак не объяснила произошедшее с блогером Алексеем Навальным. Представители страны считают, что Москва не хочет принимать факты по этому делу. Об этом пишет РИА Новости.

Также министр отметил, что сразу пять лабораторий, которые никак не зависят друг от друга, подтвердили применение химического оружия против Навального.

Напоминаем, что блогеру стало плохо в самолете 20 августа. Он должен был лететь из Томска в Москву, но в итоге был госпитализирован в Омске. Там он провел несколько дней, после чего был отправлен на лечение в Берлин. Эксперты убеждены, что Навального пытались убить, используя вещество «Новичок». Россия убеждена, что этого не может быть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия рассчитывает на хорошие отношения с Россией после инцидента с Навальным.

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алексей навальный Германия


 

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