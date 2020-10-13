Германия рассчитывает на хорошие отношения с Россией после инцидента с Навальным

Германия рассчитывает на хорошие отношения с Россией после инцидента с Навальным
Германия заинтересована в «разумных» отношениях с Россией. Фото: Pixabay

Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, несмотря на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал лава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, случившееся не меняет географии и принципиальной заинтересованность в хороших отношениях между государствами.

Как сообщили РИА Новости, дипломат отметил, что Берлин в последние годы приложил немало усилий, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, а приоритетом он назвал торговлю и научный обмен.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолете в Москву, он впал в кому и был транспортирован в Германию. Политик считает, что его отравили по приказу российских властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что страны Евросоюза договорились ввести санкции против России из-за Навального. Инициаторами этого предложения выступили главы МИД Франции и Германии, остальные государства-члены Европейского союза поддержали их.

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