Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России из-за Навального

Страны Евросоюза договорились ввести санкции против России из-за Навального
Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что Евросоюз готов применить индивидуальные санкции к России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Инициаторами этого предложения выступили главы МИД Франции и Германии, остальные государства-члены Европейского союза поддержали их. Об этом стало известно в понедельник, 12 октября. По словам Хаависто, рабочие группы Евросоюза уже готовы приступить к подготовке санкций.

Отметим, что, по информации источника ТАСС, юридически санкционные меры применяться не могут ввиду отсутствия конкретных подозреваемых. Напомним, что Алексею Навальному стало плохо в самолете в Москву, он впал в кому и был транспортирован в Германию. Политик считает, что его отравили по приказу российских властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал у Германии объяснений по делу Навального.

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