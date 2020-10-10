МИД РФ требует от Германии объяснений по делу Навального

МИД РФ требует от Германии объяснений по делу Навального
Москва уверена, что Германия препятствует российским специалистам в получении информации по делу Навального. Фото: Wikipedia

Российские дипломаты заявили, что ждут от Германии объяснений по ситуации, сложившейся вокруг отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что прежние «неубедительные отговорки» не принимают. Генпрокуратура РФ четырежды отправляла германской стороне запрос на предоставление результатов исследований Навального для расследования случившегося. Кроме того, российские правоохранительные органы все еще не могут получить доступ к оппозиционеру, чтобы опросить его. На запросы Германия не отвечает.

МИД России считает, что Берлин не выполняет обязательства Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и препятствует получению необходимых сведений о деле Навального. Кроме того, дипломаты подтверждают, что все химическое оружие в России уничтожено, а «Новичок» имеется у десятков западных стран, в отличие от РФ.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что создатель «Новичка» опроверг наличие яда в организме Навального.

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