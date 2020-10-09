Создатель «Новичка» опроверг наличие токсичного вещества в организме Навального

В анализах российского оппозиционера Алексея Навального, которые взяла Организацией по запрещению химического оружия, не был найден фосфорный фрагмент, который мог бы указывать на отравление «Новичком». Об этом рассказал разработчик нервно-паралитической системы Леонид Ринк.

Как сообщили РИА Новости, Ринк указал на то, что указанный фрагмент задерживает в организме довольно долго, и его бы у политика непременно обнаружили, если бы против того использовали токсичное вещество.

Напомним, инцидент с Алексеем Навальным произошел в конце августа. Он почувствовал себя плохо на борту самолета до Москвы и был госпитализирован в Омске. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ. После этого он был перевезен в берлинскую клинику. Там заявили, что его отравили «Новичком». Российские врачи следов яда в крови не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил российскому оппозиционеру Алексею Навальному новую идею относительно личности его отравителя.