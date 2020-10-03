«Для убедительности»: Кадыров попросил винить его в отравлении Навального

&#171;Для убедительности&#187;: Кадыров попросил винить его в отравлении Навального
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил российскому оппозиционеру Алексею Навальному новую идею относительно личности его отравителя.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Кадыров раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, который обвинил в своем «отравлении» президента России Владимира Путина. По его словам, версия блогера является нелепой и бездоказательной.

В новом посте политик также отметил свое удивлен тому, что Навальный, «для пущей убедительности», не обвинил в инциденте его.

Напоминаем, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете еще 20 августа. Его госпитализировали, омские врачи не нашли ядов в крови и моче, а вот их немецкие коллеги убеждены, что блогера отравили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что омские медики ответили на оскорбление Навального. Речь идет о фразах бывшего пациента о том, что медперсонал в Омске хотел его смерти.

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