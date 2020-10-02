Омские медики ответили на оскорбление Навального

Омские медики ответили на оскорбление Навального
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Омское медицинское сообщество прокомментировало обвинение российского оппозиционера Алексея Навального. Его быструю поправку они связывают с качественной работой врачей скорой.

Информация об этом появилась на сайте омского отделения профсоюза медиков. Там указали, что привлекать политика к ответственности за его обвинения в адрес медиков не планируют. Речь идет о фразах бывшего пациента о том, что медперсонал в Омске хотел его смерти.

Медики отмечают, что Навальный оскорбил не только врачей отдельно взятой больницы, но и все омское здравоохранение. Они также подчеркнули, что блогеру предстоит осмыслить случившееся с ним.

Напоминаем, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете еще 20 августа. Его госпитализировали, омские врачи не нашли ядов в крови и моче, а вот их немецкие коллеги убеждены, что блогера отравили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный рассказал о своих планах по возвращению в Россию.

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