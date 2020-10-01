«Я не боюсь»: Навальный рассказал о своих планах по возвращению в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Издание Der Spiegel опубликовало несколько фрагментов беседы.

По словам политика, его главной задачей является остаться «парнем, который не боится». Судя по опубликованным на сайте журнала фрагментам интервью, политик вынашивает планы о возвращении в Россию.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание, Навальный шутит и много смеется, передвигается он в сопровождении охраны. Также в отношении политика усилили меры безопасности.

Напоминаем, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете еще 20 августа. Его госпитализировали, омские врачи не нашли ядов в крови и моче, а вот их немецкие коллеги убеждены, что блогера отравили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МИД РФ прокомментировали заявление Германии в ООН по ситуации с Навальным.