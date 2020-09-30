В МИД РФ прокомментировали заявление Германии в ООН по ситуации с Навальным

В России отреагировали на слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса об отравлении политика Алексея Навального, озвученные в ходе выступления в ООН во вторник, 29 сентября.

В среду, 30 сентября, МИД РФ опубликовал официально сообщение, в котором сообщил, что Берлин продолжает вести откровенно враждебную антироссийской линию по ситуации с возможным отравлением Навального.

Отмечается, что выступление Мааса в ООН с подобными заявлениями является провокационным. В России воспринимают поведение Германии в данном вопросе, как желание скрыться за спинами партнеров из-за игнорирования попыток российской стороны расследовать инцидент совместно.

В МИД РФ подчеркнули, что Генпрокуратура трижды направляла в Германию запрос о предоставлении доказательств возможного отравления, однако они были проигнорированы. Также, ФРГ отвергает любые попытки со стороны России вместе наладить контакт и начать взаимодействие для общего расследования дела.

В конце сообщения уточняется, что Запад в настоящее время активно утверждает, что с Россией не стоит сотрудничать на прежнем уровне. В России же наоборот склоняются к тому, что именно с Западом невозможно полноценно вести сотрудничество из-за подобного провокационного поведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным.