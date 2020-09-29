Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия нарушила запрет на применении химического оружия.

Во вторник, 29 сентября, состоялась 75 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Маас высказал беспокойство о ситуации с отправлением российского политика Алексея Навального, поскольку речь идет о применении запрещенного химического оружия.

Ситуация с отравлением Навального стала важной для всего мирового сообщества, так как Россия могла нарушить международные договоренности о неиспользовании химического оружия. Евросоюз намерен оставить за собой право введения санкций против России, так как инцидент недопустимо оставлять без должного реагирования.

Маас подчеркнул, что Россия должна принять активное участие в расследовании дела и объясниться перед мировым сообществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный подтвердил визит Меркель к нему в клинику «Шарите».