Навальный подтвердил визит Меркель к нему в клинику «Шарите»

Блогер отметил, что не стал бы называть эту встречу «секретной».

Блогер Алексей Навальный подтвердил слухи о том, что его в больнице навещала канцлер Германии Ангела Меркель. Новость, которую опубликовало издание Spiegel, оппозиционер прокомментировал в своем Twitter.

Он отметил, что Меркель общалась с его семьей во время лечения в «Шарите». Навальный добавил, что не стал бы считать визит «секретным» – он был скорее частным. Блогер очень благодарен Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный предположил, зачем его отравили. Он пришел к выводу, что «приоритетная версия» заключается в том, чтобы он не смог поприсутствовать на свадьбе у своего коллеги Ильи Яшина.