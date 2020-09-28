Навальный подтвердил визит Меркель к нему в клинику «Шарите»

Навальный подтвердил визит Меркель к нему в клинику &#171;Шарите&#187;
Алексей Навальный. Фото: instagram

Блогер отметил, что не стал бы называть эту встречу «секретной».

Блогер Алексей Навальный подтвердил слухи о том, что его в больнице навещала канцлер Германии Ангела Меркель. Новость, которую опубликовало издание Spiegel, оппозиционер прокомментировал в своем Twitter.

Он отметил, что Меркель общалась с его семьей во время лечения в «Шарите». Навальный добавил, что не стал бы считать визит «секретным» – он был скорее частным. Блогер очень благодарен Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный предположил, зачем его отравили. Он пришел к выводу, что «приоритетная версия» заключается в том, чтобы он не смог поприсутствовать на свадьбе у своего коллеги Ильи Яшина.

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