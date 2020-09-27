Навальный предположил, зачем его отравили

Российский оппозиционер Алексей Навальный придумал наиболее вероятную «причину», почему его отравили, и рассказал о ней в своем Twitter-аккаунте.

Политик написал ироничный пост, в котором предположил причину своего отравления. Он пришел к выводу, что «приоритетная версия» заключается в том, чтобы он не смог поприсутствовать на свадьбе у своего коллеги Ильи Яшина.

«Реально приоритетная версия моего отравления заключается в том, что все сделано для того, чтобы я не попал на свадьбу к Илье и Вере», — рассуждает Алексей.

Навальный назвал это ужасным, однако отметил, что свадьба все же состоялась. «Хоть на фоточках посмотрю», — пишет блогер.

Напомним, 26 сентября стало известно, что глава совета депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин женился на певице Вере Мусаелян. Навальный же в это время находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских врачей скорой помощи.