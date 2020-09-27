Навальный предположил, зачем его отравили

Навальный предположил, зачем его отравили
Алексей Навальный. Фото: instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный придумал наиболее вероятную «причину», почему его отравили, и рассказал о ней в своем Twitter-аккаунте.

Политик написал ироничный пост, в котором предположил причину своего отравления. Он пришел к выводу, что «приоритетная версия» заключается в том, чтобы он не смог поприсутствовать на свадьбе у своего коллеги Ильи Яшина.

«Реально приоритетная версия моего отравления заключается в том, что все сделано для того, чтобы я не попал на свадьбу к Илье и Вере», — рассуждает Алексей.

Навальный назвал это ужасным, однако отметил, что свадьба все же состоялась. «Хоть на фоточках посмотрю», — пишет блогер.

Напомним, 26 сентября стало известно, что глава совета депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин женился на певице Вере Мусаелян. Навальный же в это время находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских врачей скорой помощи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный илья яшин отравление навального


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от Covid-19
В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения ...
Возле горы Афон произошло землетрясение магнитудой 5,3
В ДТП с перевертышем на Токсовском шоссе погибла женщина-пассажир
Стрельба в штате Айова унесла жизнь одного человека, еще 11 ранены
Макрон заявил, что Лукашенко стоит покинуть пост президента Белоруссии
Навальный предположил, зачем его отравили
На Луначарского автомобиль перевернулся не сумев преодолеть поребрик