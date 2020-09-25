Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских врачей скорой помощи

Навальный объяснил, что врачи скорой и пилоты сыграли "ключевую роль" в его судьбе. Фото: Instagram @navalny

Навальный объяснил, что врачи скорой и пилоты сыграли "ключевую роль" в его судьбе. Фото: Instagram @navalny

Оппозиционный политик Алексей Навальный, пришедший в себя после нескольких недель комы, поблагодарил своих спасителей — людей, в первые часы отравления оперативно сделавших все необходимое для сохранения его жизни.

Внушительный пост на эту тему Навальный опубликовал в пятницу, 25 сентября, в своем Instagram. Он рассказал, что первоочередную роль в его спасении сыграли пилоты самолета, на котором политик летел из Томска в Москву. Капитаны воздушного судна быстро оценили ситуацию и совершили экстренную посадку, благодаря чему Навальному оказали своевременную медицинскую помощь.

Также Алексей поблагодарил врачей аэропорта и реанимобиля, оперативно прибывших по вызову. По словам политика, они сразу определили, что у него «токсическое отравление» и дали необходимое лекарство. Навальный назвал врачей и пилотов «неизвестными добрыми друзьями».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей выписан из клиники «Шарите», но продолжит реабилитацию в Германии.