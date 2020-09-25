Навальный останется в Германии до окончания реабилитации

Политик Алексей Навальный пробудет в Германии до своего восстановления.

В четверг, 24 сентября, представитель Навального Кира Ярмыш в прямом эфире на видеохостинге Youtube рассказала, что для полного восстановления оппозиционера понадобится достаточно много времени. Возможно, более пары недель. Весь этот период Навальный проведет в Германии под присмотром местных специалистов.

Напомним, в среду, 23 сентября, общественного деятеля выписали из берлинской больницы «Шарите». Далее по планам у Навального прохождения курса физиотерапии.

Резкое ухудшения здоровья у оппозиционера произошло на борту самолета рейса «Томск» — «Москва» еще 20 августа. Борт экстренно приземлился аэропорту Омска, откуда Навального отправили в больницу в состоянии комы. Позднее, лечение пациента было решено продолжить в Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный рассказал , чем займется после выписки из «Шарите».