Навальный рассказал , чем займется после выписки из «Шарите»

Навальный рассказал , чем займется после выписки из &#171;Шарите&#187;
Алексей Навальный. Фото: instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный поделился в соцсетях планами после выписки из стационара клиники «Шарите» в Берлине.

Политик написал в своем инстаграме, что сперва он будет ежедневно посещать физиотерапевта, а возможно отправится в реабилитационный центр. Он собирается научиться стоять на одной ноге и вернуть контроль над пальцами рук. По словам оппозиционера, для того, чтобы быстрее вернуться в прежнюю форму, нейропсихолог посоветовала ему больше читать и писать посты в соцсети, а также играть в видеоигры.

Навальный также отметил, что может сравнить свое отражение в зеркале с персонажем из фильма «Властелин колец». «И поверьте, это был совсем не эльф», — заметил политик.

Сначала ему разрешали выходить на общий балкон два раза в день по пять минут. А теперь он уже может «ковылять» по парку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека».

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