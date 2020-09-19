Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека»

Навальный сообщил о выходе из состояния &#171;технически живого человека&#187;
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении после выхода из комы. Он указал, что впереди его ждет длительное лечение.

Новый пост политик опубликовал сегодня, 19 сентября, в своем Instagram-аккаунте. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, но теперь ситуация значительно улучшилась.

Блогер отметил, что его ежедневно обучали навыкам письма. Первое время у него вызывали панику просьбы медиков написать на доске какое-либо слово, так как он «не понимал где брать слова».

В конце сообщения Навальный подчеркнул, что главная проблема уже решена — врачи превратили его из «технически живого человека» в человека, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о публикации первого поста Навального после выхода из комы. Он опубликовал фото, на котором запечатлен на больничной койке в окружении семьи.

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