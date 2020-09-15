«Привет»: Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое фото после того, как вышел из комы.

Новый снимок политик разместил в своем Instagram-аккаунте. Он запечатлен на больничной койке в окружении семьи.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — написал Навальный.

Напомним, Навальный изначально попал в больницу Омска после того, как ему резко стало плохо во время полета в Москву. Российские врачи стабилизировали его состояние, однако следов отравления не нашли. Пациенту был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ. Позднее политик был отправлен на лечение в клинику «Шарите». После проведения исследований власти Германии выступили с заявлением, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, где Навальный ел перед полетом в Москву.