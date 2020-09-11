МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву

МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Правоохранителям удалось восстановить хронологию пребывания российского оппозиционера Алексея Навального в Томске и Томской области вплоть до его посадки в самолет.

В Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу установили места, в которых политик ел перед вылетом. Так, он питался в ресторане при томской гостинице, в съемной квартире, где проходила встреча его сторонников, а также в кофейне при аэропорте, там же он пил алкоголь.

Доследственная проверка продолжается.

Напомним, Навальный изначально попал в больницу Омска после того, как ему резко стало плохо во время полета в Москву. Российские врачи стабилизировали его состояние, однако следов отравления не нашли. Пациенту был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ. Позднее политик был отправлен на лечение в клинику «Шарите». После проведения исследований власти Германии выступили с заявлением, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей Навальный выжил благодаря счастливой случайности. Об этом заявили в Берлине.

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