В Берлине заявили, что Навальный выжил благодаря счастливой случайности

Российский оппозиционер Алексей Навальный выжил только благодаря цепочке «счастливых случайностей» и омским врачам. Такое заявление сделали специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера.

Они пришли к выводу, что политик был отравлен именно «Новичком». Специалисты также отметили, что с таким видом химического оружия, мир ранее не сталкивался.

Как сообщает ТАСС, они назвали указанное средство крайне смертоносным и стойким. Его следы нашли на руках блогера и горлышке бутылки, из которой он пил.

Напомним, самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный вышел из комы.