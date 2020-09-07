Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось

Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Состояние Алексея Навального улучшилось. Российский оппозиционер стал реагировать на обращения окружающих.

Об этом стало известно в понедельник, 7 сентября. Как сообщил ТАСС со ссылкой на врачей «Шарите», политик был постепенно выведен из искусственной комы.

По словам представителя Федеральной ассоциации врачей ФРГ, новое обследование Навального по немецкому законодательству можно провести только с согласия его родственников.

Напоминаем, что самочувствие оппозиционера ухудшилось на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сейчас Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный. По предварительным данным, он пил из этой бутылки уже после отравления, поэтому на ней и обнаружили следы яда.

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