Немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный

Следы отравляющего вещества обнаружили не только в крови, но и на коже, в моче, а также на бутылке, из которой пил российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления. К такому выводу пришли немецкие врачи.

Бутылку военным токсикологам для исследования передали родственники политика.

Как стало известно источникам издания Spiegel, по предварительным данным, он пил из этой бутылки уже после отравления, поэтому на ней и обнаружили следы яда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Такое заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель. По ее словам, российский политический деятель стал «жертвой преступления».