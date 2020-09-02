Меркель заявила, что Навальный был отравлен «Новичком»

Меркель заявила, что Навальный был отравлен &#171;Новичком&#187;
Ангела Меркель. Фото: Википедия

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как сообщает Reuters, Ангела Меркель утверждает, что таким образом политика «хотели заставить замолчать». Берлин не сомневается, что в организме Навального были обнаружены следы именного «Новичка». Канцлер добавила, что ее удручает информация о подобной «попытке отравления».

По словам Меркель, российский политический деятель стал «жертвой преступления». От имени всего правительства она выступила с осуждением этой ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков заявил, что Москва не получала новостей из Берлина об отравлении Навального «новичком». На соответствующий вопрос журналистов, Песков ограничился коротким «Нет».

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