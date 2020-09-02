Песков заявил, что Москва не получала новостей из Берлина об отравлении Навального «новичком»

Правительство Германии в настоящий момент не поставило Кремль в известность о подробностях обследования оппозиционера Алексея Навального.

В среду, 2 сентября, появились подробности о возможном отравлении Навального. С обращением выступил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт. Политик сообщил о результатах исследования, которые провели специалисты лаборатории бундесвера. В Германии официально заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «новичок». Об этом сообщают РИА-новости.

Новость прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, в курсе ли Москва о подобных заявлениях. На соответствующий вопрос журналистов, Песков ограничился коротким «Нет».

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета рейса «Томск — Москва». Борт экстренно сел в Омске, чтобы доставить политика в больницу. Врачи стабилизировали его состояния, но позднее он был отправлен на лечение в Германию. Русские специалисты настаивали на диагнозе «нарушение обмена веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный выживет, но уйдет из политики.