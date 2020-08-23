Глава Cinema for Peace: Навальный выживет, но уйдет из политики

Глава Cinema for Peace: Навальный выживет, но уйдет из политики
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный выживет после отравления, однако на некоторое время уйдет из политики. Такое мнение озвучил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.

Данный фонд организовал перевозку политического деятеля. Как сообщил «Коммерсант», его основатель отметил, что в течение нескольких месяцев Навальный будет недееспособен.

Бизиль подчеркнул, что для полноты картины нужно подождать результатов анализов и заключения немецких врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве «гостя канцлера». Присвоение этого статуса — «бюрократическая хитрость», позволяющая предоставить Навальному максимальную полицейскую защиту.

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алексей навальный


 

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