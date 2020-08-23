Навального лечат в Берлине как «гостя канцлера»

Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве «гостя канцлера». Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 августа. Блогера привезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство, присвоение этого статуса — «бюрократическая хитрость», позволяющая предоставить Навальному максимальную полицейскую защиту. Правоохранители фактически взяли под контроль больничный корпус, в котором находится россиянин. В настоящее время в клинике ему проводят диагностику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи могут сделать официальное заявление о состоянии Навального в понедельник. Анонсировать точную дату обращения пока невозможно, так как обследования Навального до сих пор идут и непонятно, когда они завершатся.