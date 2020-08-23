Немецкие врачи могут сделать официальное заявление о состоянии Навального в понедельник

Специалисты из клиники Charite в Берлине, в которую на лечение прибыл оппозиционер Алексей Навальный, официально прокомментируют его состояние в начале следующей недели.

Формат обращения пока остается неизвестным. Коронавирусные ограничения могут внести свои коррективы. Поэтому, пока непонятно, будет ли заявление в письменной форме или же врачи решат собрать пресс-конференцию. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на официального представителя немецкой больницы Мануэла Цингла.

Анонсировать точную дату обращения пока невозможно, так как обследования Навального до сих пор идут и непонятно, когда они завершатся. Предположительно, выступить с сообщением о его состояние станет возможным в понедельник, 24 августа.

Напомним, проблемы со здоровьем у Навального произошли в четверг, 20 августа, в самолете по дороге из Томска в Москву. После резкого ухудшения его состояния, экипаж экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Представитель оппозиционера Кира Ярмыш изначально предположила, что причиной случившегося могло стать токсическое отравление. Врачи омской больнице эту версию отвергли, сообщив, что основным диагнозом считают нарушение обмена веществ. По мнению специалистов, у оппозиционера просто упал сахар.

После стабилизации состояния, Навального было решено отправить на лечение в Германию. Заботы о транспортировке в клинику взяла на себя берлинская организация Cinema for Peace.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция.