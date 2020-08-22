Немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция

Полиция Берлина взялась за охрану клиники «Шарите», на лечение в которую доставили оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители будут круглосуточно дежурить по периметру медучреждения.

Как сообщает РИА Новости, полицейские, которые дежурят у клиники, подтвердили агентству, что останутся там на всю ночь. Они уточнили, что это связано с госпитализацией Навального.

Около клиники находятся три полицейских микроавтобуса. Правоохранители регулярно патрулируют территорию «Шарите». Наряд также стоит к центрального входа в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд. Основатель Фонда борьбы с коррупцией пребывает в коме.