Немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция

Немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция
Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Полиция Берлина взялась за охрану клиники «Шарите», на лечение в которую доставили оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители будут круглосуточно дежурить по периметру медучреждения.

Как сообщает РИА Новости, полицейские, которые дежурят у клиники, подтвердили агентству, что останутся там на всю ночь. Они уточнили, что это связано с госпитализацией Навального.

Около клиники находятся три полицейских микроавтобуса. Правоохранители регулярно патрулируют территорию «Шарите». Наряд также стоит к центрального входа в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине. Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд. Основатель Фонда борьбы с коррупцией пребывает в коме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный берлин госпитализация клиника отравление полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Калифорнию охватило пожарами: жителей призвали бежать из штата
Число заражений коронавирусом во всех странах превысило 23 млн
Немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция
COVID-19 закрыл сразу три популярных сериала
Разгадана тайна происхождения больших камней Стоунхенджа
Четыре ребенка и взрослый госпитализированы после пьяного ДТП на Тамбасова
В Вологде затонул теплоход «Капитан Артюшин», спасены 25 человек
Крушение самолета в Южном Судане: погибло не менее 17 человек