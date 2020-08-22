Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд. Основатель Фонда борьбы с коррупцией пребывает в коме.

Борт вылетел из аэропорта Омска в 04.59 мск и приземлился в аэропорту Тегель в 9.47 мск. Как сообщили РИА Новости, теперь блогера транспортируют в университетскую клинику «Шарите».

Напомним, в четверг, 20 августа, политический деятель должен был прибыть в Москву после рабочей поездки в Томск. В самолете Навальному стало плохо, в результате чего экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навального на реанимобиле доставили из омской больницы в аэропорт.