Навального доставили из омской больницы в аэропорт для вылета в Германию

Навального на реанимобиле доставили из омской больницы в аэропорт. С четверга оппозиционер находился в тяжелом состоянии в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1.

Об этом стало известно сегодня, 22 августа. Состояние Основателя Фонда борьбы с коррупцией, по оценкам медиков больницы, в которой он находился, стабилизировалось, и по настоянию родственников было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику.

Как сообщил ТАСС, Навальный продолжит лечение в клинике Charite в Берлине. Накануне был отправлен борт из Нюрнберга в Омск для его дальнейшей транспортировки.

Напомним, в четверг, 20 августа, политический деятель должен был прибыть в Москву после рабочей поездки в Томск. В самолете Навальному стало плохо, в результате чего экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из-за токсического отравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников озвучил свою версию случившегося с Навальным.