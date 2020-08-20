Мясников озвучил свою версию случившегося с Навальным

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что могло произойти с политическим деятелем Алексеем Навальным, когда он летел из Томска в Москву.

В эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» врач рассказал, что его смутили стоны оппозиционера. Он добавил, что обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, а сразу падает.

«А это было состояние «пред»», — заключил Мясников.

Специалист также подчеркнул, что стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, возникшей, в том числе, из-за разрыва аневризмы, отметил врач.

Напомним, сегодня, 20 августа, политический деятель должен был прибыть в Москву после рабочей поездки в Томск. В самолете Навальному стало плохо, в результате чего экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из-за токсического отравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный находится в коме после токсического отравления.