Большая группа митингующих двинулась в сторону Дворцовой площади

На незаконный митинг в Петербурге вышли более 3 тыс. человек. Горожане поддерживают задержанного политика Алексея Навального.

Стало известно, что большая группа людей стягивается к Дворцовой площади, а также большие скопления людей у Медного всадника. На улицу вышли протестующие с золотыми ершиками.

Кроме этого, полиция продолжает задерживать митингующих. На данный момент известно об одной пострадавшей, группе несовершеннолетних людей, которые пытались штурмовать правоохранительные органы. Горожане бросают снегом в сотрудников ОМОНа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге начались массовые задержания протестующих. Подводят петербуржцев спокойно к автозакам. Происходит это каждые несколько минут. Людей ведут в автобусы. Примерно задержанных около 200 человек.