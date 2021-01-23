Большая группа митингующих двинулась в сторону Дворцовой площади

Большая группа митингующих двинулась в сторону Дворцовой площади
Протестующие двинулись к Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb.ru

На незаконный митинг в Петербурге вышли более 3 тыс. человек. Горожане поддерживают задержанного политика Алексея Навального.

Стало известно, что большая группа людей стягивается к Дворцовой площади, а также большие скопления людей у Медного всадника. На улицу вышли протестующие с золотыми ершиками.

Протестующие двинулись к Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb.ru

Кроме этого, полиция продолжает задерживать митингующих. На данный момент известно об одной пострадавшей, группе несовершеннолетних людей, которые пытались штурмовать правоохранительные органы. Горожане бросают снегом в сотрудников ОМОНа.

Протестующие двинулись к Дворцовой площади. Фото: Gazeta.SPb.ru

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге начались массовые задержания протестующих. Подводят петербуржцев спокойно к автозакам. Происходит это каждые несколько минут. Людей ведут в автобусы. Примерно задержанных около 200 человек.

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