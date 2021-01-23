Протестующие собрались на Марсовом поле: туда же следуют правоохранители

Протестующие собрались на Марсовом поле: туда же следуют правоохранители
Протестующие смогли дойти до Марсова поля. Фото: Gazeta.SPb

Акция протеста длится уже несколько часов. Много людей задержано.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходит массовый несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие сначала собрались на Сенатской площади, прошли по Невскому проспекту, часть из них дошла до Марсового поля.

По предварительным данным, в городе успели задержать больше 150 человек. Также сообщалось об одной пострадавшей. Против некторых простестующих на Невском проспекте применяли слезоточивый газ.

Протестующие в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге протестующие двигаются в сторону работающих станций метро.

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