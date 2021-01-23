В Петербурге протестующие двигаются в сторону работающих станций метро

В Петербурге протестующие двигаются в сторону работающих станций метро
Петербуржцев массово задерживают. Фото: Gazeta.SPb

Колонна идет по Невскому проспекту в направление Гостиного двора.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходит акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас граждане идут по Невскому проспекту, люди двигаются в сторону работающих станций метро. Их вытеснили с проезжей части машинами с мигалками, поэтому им приходится идти по тротуарам.

Известно, что часть протестующих находится у Гостиного двора, их пытаются остановить автобусами и задержаниями. По предварительным данным, люди направляются к Марсовому полю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Навального задержана в Москве. Юлия выложила фотографию и заявила, что находится в автозаке.

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