Жена Навального задержана в Москве

Жена Навального задержана в Москве
Юлия Навальная задержана. Фото: скриншот Instagram

Юлия выложила фотографию и заявила, что находится в автозаке.

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия сегодня, 23 января, приняла участие в протестных акциях в Москве. Пару минут назад она выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На снимке женщину не очень хорошо видно. Она извинилась за качество снимка и заявила, что ее задержали. Никаких подробностей более не разглашается.

В комментариях пользователи выразили надежду, что с Юлией Навальной все будет в порядке. Они поблагодарили ее за смелость и заявили, что супруг точно гордиться ей.

Напоминаем, что за день до несанкционированных митингов Навальная написала, что выйдет в центр Москвы, чтобы отстаивать свои взгляды и свободу задержанного супруга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие за Навального перекрыли Невский проспект.

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