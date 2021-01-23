Протестующие за Навального перекрыли Невский проспект

Участники несогласованного митинга приобретает в Петербурге новые обороты. Протестующие жители города заняли Невский проспект и перекрыли движение. На данный момент полиция не препятствует.

Большая часть митингующих за оппозиционера Алексея Навального двинулись к Невскому проспекту. Они перекрыли две полосы движения. Правоохранительные органы также стягиваются к данному месту.

Отметим, что на главной улице Петербурга насчитывается около 5 тыс. митингующих. Также известно о массовых задержаниях. Есть одна пострадавшая.

Отметим, что буквально сегодня Госдума ввела закон об уголовном наказании за умышленное блокирование дорог. Как сообщает ТАСС со ссылкой на автора законопроекта Дмитрия Вяткина, нарушителей могут отправить в колонию сроком на один год. Предусмотрены и крупные штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что неизвестные взорвали петарды на протестах в Петербурге.