Протестующие за Навального перекрыли Невский проспект

Протестующие за Навального перекрыли Невский проспект
Петербуржцы перекрывают Невский проспект. Фото: Gazeta.SPb.ru

Участники несогласованного митинга приобретает в Петербурге новые обороты. Протестующие жители города заняли Невский проспект и перекрыли движение. На данный момент полиция не препятствует.

Большая часть митингующих за оппозиционера Алексея Навального двинулись к Невскому проспекту. Они перекрыли две полосы движения. Правоохранительные органы также стягиваются к данному месту.

Петербуржцы перекрывают Невский проспект. Фото: Gazeta.SPb.ru

Отметим, что на главной улице Петербурга насчитывается около 5 тыс. митингующих. Также известно о массовых задержаниях. Есть одна пострадавшая.

Петербуржцы перекрывают Невский проспект. Фото: Gazeta.SPb.ru

Отметим, что буквально сегодня Госдума ввела закон об уголовном наказании за умышленное блокирование дорог. Как сообщает ТАСС со ссылкой на автора законопроекта Дмитрия Вяткина, нарушителей могут отправить в колонию сроком на один год. Предусмотрены и крупные штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что неизвестные взорвали петарды на протестах в Петербурге.

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