Неизвестные взорвали петарды на протестах в Петербурге

Группа людей решила взорвать петарды в центре Петербурга. В городе проходит незаконная акция в поддержку политика Алексея Навального, что стало причиной данного инцидента.

На данный момент неизвестно о пострадавших, а также о мощности взрываемых петард. Кроме этого, не установлена и группа лиц, которая взрывала опасные вещества.

Отметим, что сейчас в центре Северной столицы проходят массовые задержания. Люди двинулись в сторону Адмиралтейства и Медного всадника.

Кроме этого, часть протестующих бросаются снегом в сотрудников полиции. Группа несовершеннолетних пытается прорвать оцепление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербурженка пострадала в ходе протестных акций за Навального. Сторонница Навального пострадала в ходе массовой потасовки. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако потерпевшей понадобилась помощь.