Петербурженка пострадала в ходе протестных акций за Навального

В Северной столице проходит незаконный митинг в поддержку политика Алексея Навального. Стало известно об одной пострадавшей. Ей оказали помощь и отнесли в сторону от толпы.

Сторонница Навального пострадала в ходе массовой потасовки. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако потерпевшей понадобилась помощь.

Женщина какое-то время лежала на земле, а затем ее отнесли в сторону.

Кроме этого, многие протестующие перешли к активным действиям и ломают железные ограждения. Полиция задерживает петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге начались массовые задержания протестующих. Протестующие столпились в центре города, – большое количество людей можно увидеть на Сенатской площади и у Гостиного двора. Также митингующие частично продвинулись за ограждения Александровского садика.