В Петербурге метро едва справляется с пассажиропотоком

Граждане просят временно воздержаться от поездок в центр города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Граждане просят временно воздержаться от поездок в центр города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Некоторые участники незаконной акции протеста решили поехать по домам и теперь в подземке наблюдаются столпотворения людей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Большая часть из протестующих находится сейчас на Марсовом поле, некоторые пожелали уехать домой и решили воспользоваться метро.

В ГУП «Петербургский метрополитен» отметили, что из-за большого количества пассажиров на некоторых станциях не очень безопасно. В связи с этим граждан просят либо воздержаться от поездок в центр города, либо выбирать менее загруженные станции, находящиеся поблизости.

Петербуржцев призывают беречь себя и своих близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском восстановили движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы не могли передвигаться по главной улице города из-за протестующих.