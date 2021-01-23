На Невском восстановили движение общественного транспорта

Автобусы и троллейбусы не могли передвигаться по главной улице города из-за протестующих.

Невский проспект сегодня, 23 января, был парализован из-за незаконных акций протеста. Люди вышли на проезжую часть и двигались в сторону Марсова поля. Им пытались помешать сотрудники правоохранительных органов, по дороге ездили машины с мигалками. В Комитете по транспорту рассказали, что движение наземного транспорта действительно приостановили в 15:16, так как по Невскому проспекту перемещалась колонна людей. Спустя 25 минут автобусы и троллейбусы начали отводить на объездные трассы. Ближе к четырем часа дня движение троллейбусов постепенно начало возобновляться.

«С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте восстанавливается»,

— говорится в сообщении.

Тем временем протестующие находятся на Марсовом поле, куда также направились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге протестующие двигаются в сторону работающих станций метро.