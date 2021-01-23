Сенатскую и Дворцовую площади перекрыли перед митингом за Навального

Сенатскую и Дворцовую площади перекрыли перед митингом за Навального
Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Сенатскую и Дворцовую площади в Северной столице перекрыли заборами. Ограждения начали устанавливать перед несогласованным митингом сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Металлическая защита также выставлена у Гостиного ряда и Медного всадника. На месте замечены сотрудники правопорядка.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 млнрублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станции метро «Адмиралтейская» и «Площадь Мужества» временно будут работать в новом режиме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный митинг новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Ленэкспо» могут открыть пункты вакцинации от COVID
Станция «Невский проспект» закрыта на выход
Судимый петербуржец, нарядившийся в форму сотрудника Росгвардии, задержан
Стало известно о 237 задержанных на незаконных акциях в поддержку Навального
Ученые доказали, что организм человека «помнит» COVID
Экс-спортивный директор ЦСКА назвал Семака деревянным
«Билайн» опровергает информацию о сбоях в сети
В День Ленинградской Победы Петербург будут убирать тщательнее обычного