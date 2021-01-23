Сенатскую и Дворцовую площади перекрыли перед митингом за Навального

Сенатскую и Дворцовую площади в Северной столице перекрыли заборами. Ограждения начали устанавливать перед несогласованным митингом сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Металлическая защита также выставлена у Гостиного ряда и Медного всадника. На месте замечены сотрудники правопорядка.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей, а вторая, по делу «Ив Роше», – с хищением свыше 30 млнрублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станции метро «Адмиралтейская» и «Площадь Мужества» временно будут работать в новом режиме.