«Адмиралтейская» и «Площадь Мужества» временно будут работать в новом режиме

&#171;Адмиралтейская&#187; и &#171;Площадь Мужества&#187; временно будут работать в новом режиме
Метро будет работать с ограничениями. Фото: Baltphoto

В метро просят учесть изменения и заранее выбирать оптимальные маршруты следования.

Две станции подземки временно будут работать в новом режиме. Об этом сообщили сегодня, 23 января, на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что вестибюль станции «Адмиралтейская» в эту субботу с 12 часов дня будет закрыт для выхода пассажиров. Ограничения ввели в связи с проведением ремонтных работ эскалатора. Уточняется, что их снимут, как только смогут все починить. При этом на вход станция работает в штатном режиме.

Теперь со станции «Адмиралтейской» не выйти, работает только один эскалатор на спуск. В метро не сообщают, когда конкретно удастся поломку исправить, но очень стараются сделать это как можно скорее.

Станция «Площадь Мужества» будет закрыта для входа не только в субботу, но и в воскресенье, 24 января. Она работает только на выход.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у метро «Рыбацкое» построят перехватывающую парковку в 2021 году.

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