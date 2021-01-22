У метро «Рыбацкое» построят перехватывающую парковку в 2021 году

Парковка появится в этом году. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Парковка появится в этом году. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Невском районе появится новая перехватывающая парковка. Ее планируют построить в этом году у станции метро «Рыбацкое».

Данные об этом появились в пятницу, 22 января, на странице «ВКонтакте» в группе «Народный фронт в Петербурге».

Инициаторы проекта выступили за строительство парковки после многочисленных жалоб горожан. Они жаловались на стихийные парковки водителей прямо под их окнами. В итоге, активисты предложили строительство перехватывающей парковки.

Как утверждает член регионального штаба ОНФ Валерий Солдунов, стоянка позволит разгрузить транспортный поток. Кроме этого, власти города положительно отреагировали на данный проект. Парковка появится в этом году в пешей доступности от станции метрополитена «Рыбацкое».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Кронштадте появилась первая городская парковка.