В Кронштадте появилась первая городская парковка

В четверг, 21 января, в Кронштадте открыли первую городскую автомобильную стоянку. Парковка рассчитана на 113 машиномест, из них 13 — места для инвалидов.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, автостоянка площадью 7,5 тысяч квадратных метров появилась на Кронштадтском шоссе, в районе 19 квартала. Ранее здесь была болотистая местность. Теперь петербуржцы могут безопасно поставить автомобиль и пойти на прогулку по Кронштадту, не тратя времени на поиск парковочного места.

Автостоянка будет работать круглосуточно, что будет удобно и для местных жителей.

«Размер платы за парковку для транспортных средств категорий А, В составляет 30 рублей в час, 100 рублей в сутки и 2000 рублей – стоимость месячного абонемента», — сообщили в комитете.

Кроме того, на автостоянке есть бесплатная парковка для велосипедов и самокатов

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум.