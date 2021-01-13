В Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум

В Петербурге начались обсуждения проекта планировки территории в Кронштадте. Среди прочего, предлагается построить музей военно-морской славы, океанариум и образовательные учреждения.
Об этом стало известно в среду, 13 января. Как сообщает пресс-служба петербургского комитета по градостроительству и архитектуре, объекты будут созданы в рамках создания туристско-рекреационного кластера.
В рамках проекта предполагается размещение музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, океанариума, служебного жилья для сотрудников Военного научно-учебного центра ВМФ РФ, инженерно-инновационного центра.
Также запланирована реконструкция фортов «Александр I», «Петр I», «Кроншлот» и включение их в состав кластера.
Кроме того, проект подразумевает строительство двух детских садов на 150 и 50 мест, школы на 550 мест и объекта спорта, в котором одновременно смогут заниматься 120 человек.
Общественные обсуждения проекта планировки с проектом межевания территории продлятся до 15 февраля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте появилась новая спасательная станция.