В Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум

В Кронштадте появятся новый музей военно-морской славы, океанариум, детские сады и школу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кронштадте появятся новый музей военно-морской славы, океанариум, детские сады и школу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге начались обсуждения проекта планировки территории в Кронштадте. Среди прочего, предлагается построить музей военно-морской славы, океанариум и образовательные учреждения.

Об этом стало известно в среду, 13 января. Как сообщает пресс-служба петербургского комитета по градостроительству и архитектуре, объекты будут созданы в рамках создания туристско-рекреационного кластера.

В рамках проекта предполагается размещение музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, океанариума, служебного жилья для сотрудников Военного научно-учебного центра ВМФ РФ, инженерно-инновационного центра.

Также запланирована реконструкция фортов «Александр I», «Петр I», «Кроншлот» и включение их в состав кластера.

Кроме того, проект подразумевает строительство двух детских садов на 150 и 50 мест, школы на 550 мест и объекта спорта, в котором одновременно смогут заниматься 120 человек.

Общественные обсуждения проекта планировки с проектом межевания территории продлятся до 15 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте появилась новая спасательная станция.