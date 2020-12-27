В Кронштадте появилась новая спасательная станция

К работе на станции приступили 17 спасателей. Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

К работе на станции приступили 17 спасателей. Фото: Комитет по вопросам правопорядка и безопасности

В воскресенье, 27 декабря, в Кронштадте начала работу новая спасательная станция. Круглый год ее сотрудники будут обеспечивать безопасность в районе дамбы и острова.

Новая спасательная станция заработала на Цитадельском шоссе. Сейчас там работают временные сооружения. Но в дальнейшем их заменят капитальными зданиями спасательной станции.

К работе на станции приступили 17 спасателей Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. На боевое дежурство станции поставили судно на воздушной подушке «Север», сообщили в комитете.

Отметим, что новая станция в Кронштадте стала 21-й по счету в Петербурге. В общей сложности на водных объектах города работают 400 спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в декабре спасатели Петербурга спасли со льда водоемов уже 70 человек.