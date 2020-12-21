В декабре спасатели Петербурга спасли со льда водоемов уже 70 человек

В МЧС отмечают, что штрафы, какими бы крупными они не были, как правило, никого не пугают. Однако в ведомстве подчеркивают, что выходя на лед, горожане рискуют намного более ценными вещами - собственной жизнью и здоровьем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В МЧС отмечают, что штрафы, какими бы крупными они не были, как правило, никого не пугают. Однако в ведомстве подчеркивают, что выходя на лед, горожане рискуют намного более ценными вещами - собственной жизнью и здоровьем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице с начала зимы сотрудники регионального МЧС вывели со льда городских водоёмов около 70 человек. Пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждает о смертельной опасности выхода на лед в текущих погодных условиях.

Лишь за последние сутки спасателям пришлось совершить девять выездов на сообщения о горожанах, находящихся на льду. В последние дни, напоминают в МЧС, температура воздуха в Петербурге близка к нулю, а это значит, что лёд особенно хрупкий и неустойчивый. «Не выходите на лёд водоемов, не подвергайте свою жизнь опасности!», — призывает ведомство.

Добавим, что в Северной столице до 15 января 2021 года действует официальный запрет выхода на лед. Нарушителям грозят внушительные штрафы.

Петербуржцев, впрочем, это не останавливает: буквально вчера, 20 декабря, на едва замерзшей поверхности Галерной гавани заметили около 15 рыбаков. Прогонять их со льда также пришлось спасателям. При этом, как утверждают очевидцы, по выходным на льду гавани гуляют даже с детьми.