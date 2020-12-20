Плюсовая температура и запрет властей не помешали рыбакам выйти на лед Галерной гавани

Плюсовая температура и запрет властей не помешали рыбакам выйти на лед Галерной гавани
До 15 января 2021 года в Петербурге действует официальный запрет выхода на лед. Его нарушение карается крупным штрафом. Скриншот: Вконтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром в воскресенье, 20 декабря, несколько рыбаков заметили на льду Галерной гавани в Василеостровском районе Петербурга. Энтузиастам не помешала даже температура в +3 градуса за окном.

«Как можно быть настолько безответственными?», — удивляется петербуржец, опубликовавший видеозапись, на которой видны рыбаки-нарушители, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина сообщил об увиденном спасателям, после чего к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиции.

В общей сложности, на льду в этот момент находилась около 15 человек. Все отделались предупреждениями, однако спасатели проследили, чтобы они покинули опасную зону. При этом по словам участника группы в выходные на льду гавани можно увидеть до 25 человек, некоторые и вовсе гуляют там с детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы часто игнорируют запрет выхода на лед. Недавно горожан заметили на неокрепшем льду Невы.

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