Красивые, но опасные прогулки: петербуржцы вновь игнорируют запрет выхода на лед

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

В Санкт-Петербурге по-прежнему действует запрет выходить на лед. Постановление городского правительства актуально до 15 января 2021 года, однако горожане активно нарушают его.

Так, сегодня на Васильевском острове несколько человек гуляли по неокрепшему льду Невы. Прогулку запечатлел корреспондент gazeta.spb.ru. Несмотря на температуру, близкую к нулю, петербуржцы, рискуя жизнью, нарушают постановление властей.

Нельзя не отметить красоту зимнего пейзажа в Петербурге, однако и забывать о собственной безопасности, или хотя бы о грозящем штрафе, не стоит.

Запрет выхода на лед начал действовать в Северной столице еще с 15 ноября, когда температура за окном была плюсовой — власти предусмотрительно решили заранее предостеречь жителей города на Неве от неосмотрительных поступков, которые могут обернуться трагедией. Тем не менее, систематически этот запрет нарушается.

Так, ранее gazeta.spb.ru писала, что многие петербургские рыбаки пренебрегают своей безопасностью ради улова.