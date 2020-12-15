В Петербурге рыбаки выходят на лед, несмотря на запрет властей

В Северной столице запрещено выходить на лед до 15 января из соображений безопасности. Местным рыбакам кажется этот совет бессмысленным, они уже приступили к зимней рыбалке.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в бухте у дома №25 на Портовой улице во вторник, 15 декабря, были замечены 18 рыбаков, которые ходили по тонкому льду, несмотря на запрет.

Кроме этого, подобная ситуация повторилась и на льду в районе Морского порта. Там рыбачили трое мужчин. Сотрудники спецслужб пытались вернуть людей с воды землю, но на призыв в громкоговоритель они не отреагировали.

Напомним, что власти Северной столицы запретили выходить жителям города на лед до 15 января. Нарушители ограничений будут платить серьезные штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон авто в нетрезвом виде.