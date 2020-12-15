В Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон авто в нетрезвом виде

В Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон авто в нетрезвом виде
Возбуждено уголовное дело.. Фото: pixabay

В Северной столице работник станции техобслуживания выпил спиртных напитков и решил покататься на иномарке клиента. Машина сгорела полностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, накануне, 14 декабря в полицию поступило сообщение о горящем автомобиле у дома №6 на Стародеревенской улице. «БМВ 325» сгорел полностью к приезду правоохранительных органов. Обошлось без пострадавших.

Причину инцидента удалось установить по горячим следам. На месте происшествия был задержан 32-летний сотрудник станции техобслуживания. По версии следствия, техник в нетрезвом состоянии решил покататься на автомобиле, который ему оставили для ремонта. Из-за моторного отсека произошло возгорание.

Сам владелец оценил ущерб в 700 тыс. рублей только на следующее утро. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему светит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что застолье на проспекте Славы завершилось ограблением на 260 тыс. рублей.

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